Малькевич Евгения Михайловна

Продвинутый курс по программе «Тонкие Медитативные Релакс-Методики для лица и тела с использованием дополнительных природных средств» (Центр мягких релакс-методик Алексея Шкипера 2016)

Повышение квалификации по программе «Основы нейропсихологии» (Автономная некоммерческая организация «Логопед плюс» 01.11.2014-30.11.2014)

Повышение квалификации по программе «Биотехнические и медицинские аппараты и системы с использованием биологической обратной связи» (Институт биологической обратной связи /Санкт-Петербург/ 13.10.2014-17.10.2014)