  3. Малькевич Евгения Михайловна
Малькевич Евгения Михайловна
6.0
0

Малькевич Евгения Михайловна

Клинический психолог
Стаж 16 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • «Дальневосточный государственный университет» Квалификация: психолог, преподаватель психологии; специализация – социальная психология. 2001- 2007год
  • Владивостокское базовое медицинское училище Квалификация: медицинская сестра 1990-1992
Курсы повышения квалификации
  • Продвинутый курс по программе «Тонкие Медитативные Релакс-Методики для лица и тела с использованием дополнительных природных средств» (Центр мягких релакс-методик Алексея Шкипера 2016)
  • Повышение квалификации по программе «Основы нейропсихологии» (Автономная некоммерческая организация «Логопед плюс» 01.11.2014-30.11.2014)
  • Повышение квалификации по программе «Биотехнические и медицинские аппараты и системы с использованием биологической обратной связи» (Институт биологической обратной связи /Санкт-Петербург/ 13.10.2014-17.10.2014)
Еще 5
Участие в ассоциациях
  • Член Российской ассоциации БОС
Опыт работы
  • Психолог. КГ КУСО СРЦН «Парус Надежды» (2008 – 2012)
  • Педагог-психолог. КГОАУ СПО «Энергетический колледж» (2012 – 2014)
  • Нейропсихолог. Центр нейропсихологии «Рацио» (2014 — по наст. время)
Адреса и стоимость приёма
Рацио
ул. Комсомольская, 25Б
Первичный приём взрослых
Клинический психолог
По запросу
Первичный приём детей
Клинический психолог
По запросу
