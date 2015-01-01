  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Малых Елена Александровна
Малых Елена Александровна
5.4
2

Малых Елена Александровна

Терапевт
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Терапия", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи