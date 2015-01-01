Врачи
Малых Елена Александровна
5.4
2
Малых Елена Александровна
Терапевт
Стаж 19 лет
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Терапия", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
2 отзыва
