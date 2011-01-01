Врачи
Мальцева Светлана Юрьевна
Мальцева Светлана Юрьевна
Фтизиатр
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Ярославская государственная медицинская академия, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Фтизиатрия", ВГМУ, 2011 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Заведующая 9-м фтизиатрическим отделением, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Флотская 4-я, 37/39
