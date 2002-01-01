  1. Главная
Мальцева Дарья Валерьевна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Медико-профилактический факультет, 2002 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Клиническая лабораторная диагностика", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-лаборант, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57/10
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
