Малова Татьяна Анатольевна

Дерматовенеролог
Стаж 23 года / Врач второй категории
Образование
  • 2001г - Владивостокский Государственный медицинский университет по специальности "Лечебное дело"
  • 2002г - Интернатура по специальности "Дерматовенерология" на базе Владивостокского Государственного медицинского университета
Курсы повышения квалификации
  • 2006г - Повышение квалификации по специальности "Дерматовенерология", Владивостокский Государственный медицинский университет
  • 2011г - Повышение квалификации по специальности "Дерматовенерология", Владивостокский Государственный медицинский университет
  • 2016г - Повышение квалификации по специальности "Дерматовенерология" с выдачей сертификата специалиста, Медицинский институт РУДН
Участие в ассоциациях
  • Участвует во всех проводимых в крае семинарах, конференциях, конгрессах, мастер-классах по вопросам дерматовенерологии и косметологии
  • Участник социальной акции "День диагоностики меланомы", 2008 г. - по настоящее время
Опыт работы
  • Медицинская сестра, стоматологическая клиника ООО "Имплантс", 2000 - 2001гг.
  • Врач-дерматовенеролог, МУП "Врачебная косметологическая лечебница", 2002 - 2003гг.
  • Врач-дерматовенеролог ООО "Лечебно-Диагностический цент "Мечников", 2003 - 2010 гг.
Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1840 р
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1110 р
