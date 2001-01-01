Малова Татьяна Анатольевна
Стаж 23 года / Врач второй категории
Диагностика и лечение инфекционных и неинфекционных заболеваний кожи (лишаи различных типов, псориаз, дерматиты, экземы, герпес, демодекоз, розацеа, витилиго, аллергодерматозы (контактный, аллергический и атопический дерматит, экзема, крапивница, нейродермит), бородавки, герпес, ВПЧ, акне и постакне, папилломы, родинки, поражения грибком ногтей и кожного покрова (онихомикоз, цветной лишай).
Диагностика и лечение заболеваний, передающихся половым путем.
Дерматоскопия
Адреса и стоимость приёма
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1840 р
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1110 р
