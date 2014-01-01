Врачи
Малинина Татьяна Алексеевна
6.0
0
Малинина Татьяна Алексеевна
Кардиолог
Стаж 37 лет
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1981 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", ВГМИ, 1984 г.
Специализация "Кардиология", ВГМИ, 1987 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Кардиология", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-терапевт, КГБУЗ ВП№5, 1984-1987 гг.
Врач-ревматолог-кардиолог, КГБУЗ ВП№5, 1987-1989 гг.
Врач-кардиолог, КГБУЗ ВП№5, с 1989 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №5
ул. Калинина, 78
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
0 отзывов
Запись по телефону
