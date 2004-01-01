Врачи
Владивостока
Малинина Елена Владимировна
6.0
0
Малинина Елена Владимировна
Кардиолог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
ТГМУ, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Кардиолог
3000 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
2500 р
