Малинина Елена Владимировна
6.0
0

Малинина Елена Владимировна

Кардиолог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Кардиолог
3000 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
2500 р
0 отзывов

