Малиева Светлана Александровна
Малиева Светлана Александровна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж 26 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Ставропольское медицинское училище, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Сестринское дело в педиатрии", 2012 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Консультация детей
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
