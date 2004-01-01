Врачи
Маленьких Анастасия Анатольевна
Маленьких Анастасия Анатольевна
Кардиолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Кардиология", 2015 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
