  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Маленко Маргарита Антоновна
Маленко Маргарита Антоновна
6.9
3

Маленко Маргарита Антоновна

Невролог (невропатолог)
Стаж 4 года
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Биомеханика
Доступна онлайн запись
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
3300 р
3 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи