Маленко Маргарита Антоновна

Врач специализируется на лечении неврологических состояний, сопровождающихся хронической болью, мышечным спазмом, нарушением чувствительности и снижением качества жизни. Особое внимание в своей практике уделяет ботулинотерапии в неврологии – современному и эффективному методу лечения хронической мигрени, мышечно-тонического синдрома, бруксизма (скрежет зубами), спастичности, миофасциального болевого синдрома, СБД ВНЧС. Ведет прием пациентов с 18 лет.