Малашенкова Татьяна Валентиновна
10
15
Малашенкова Татьяна Валентиновна
Акушер-гинеколог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, лечебное факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
«Эндокринология физиологической беременности», г. Владивосток, 2003 г.
«Предгравидарная подготовка и заболевания почек», 2005 г.
«Гистероскопия в гинекологии», 2007 г.
«Патология шейки матки с основами кольпоскопии», 2010 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Владивостокского родильного дома №4
пр-т Острякова, 6
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
