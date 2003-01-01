  1. Главная
Малашенкова Татьяна Валентиновна
10
15

Малашенкова Татьяна Валентиновна

Акушер-гинеколог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, лечебное факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • «Эндокринология физиологической беременности», г. Владивосток, 2003 г.
  • «Предгравидарная подготовка и заболевания почек», 2005 г.
  • «Гистероскопия в гинекологии», 2007 г.
Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Владивостокского родильного дома №4
пр-т Острякова, 6
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
15 отзывов

