  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Малашенков Виктор Михайлович
Малашенков Виктор Михайлович
6.0
0

Малашенков Виктор Михайлович

Эндоскопист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи