Малахова Елена Николаевна
4.9
6

Малахова Елена Николаевна

Лор (оториноларинголог), Отоневролог
Стаж 29 лет
Информация о враче
Образование
  • ладивостокский Государственный Медицинский Университет, специальность “Педиатрия”, 1985 г. окончания
  • Обучалась на базе Детской городской больницы по профилю «Отоларингология», 1987 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Отоневролог
По запросу
6 отзывов

