Малахова Елена Николаевна
4.9
6
Малахова Елена Николаевна
Лор (оториноларинголог)
,
Отоневролог
Стаж 29 лет
Информация о враче
Образование
ладивостокский Государственный Медицинский Университет, специальность “Педиатрия”, 1985 г. окончания
Обучалась на базе Детской городской больницы по профилю «Отоларингология», 1987 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Отоневролог
По запросу
