Малахов Альберт Юрьевич
8.0
8
Малахов Альберт Юрьевич
Массажист
Стаж 31 год
Принимает детей
Специалист лечебного массажа.
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Центр неврологии
ул. Кирова, 23
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
Профессионал
ул. Лазо, 8
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
8 отзывов
Запись по телефону
