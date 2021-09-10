  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Малаенко (Кузьмина) Анастасия Андреевна
Малаенко (Кузьмина) Анастасия Андреевна
6.3
1

Малаенко (Кузьмина) Анастасия Андреевна

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, лечебное дело, 2019 год
  • ТГМУ, ординатура по офтальмологии, 2021год
Курсы повышения квалификации
  • Курс по повышения квалификации «Диагностика и Анти-VEGF терапия макулярной патологии . Vetlab» В Оренбургском филиале ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургии глаза» им. академика С.Н. Федорова» Минздрава России- 08-10.09.2021
Участие в ассоциациях
  • Член ассоциации офтальмологов Владивостока.
Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №3
ул. Светланская, 169/171
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Хирург-офтальмолог
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи