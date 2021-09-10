Врачи
Малаенко (Кузьмина) Анастасия Андреевна
6.3
1
Малаенко (Кузьмина) Анастасия Андреевна
Окулист (офтальмолог)
,
Хирург-офтальмолог
Стаж 5 лет
Информация о враче
Образование
ТГМУ, лечебное дело, 2019 год
ТГМУ, ординатура по офтальмологии, 2021год
Курсы повышения квалификации
Курс по повышения квалификации «Диагностика и Анти-VEGF терапия макулярной патологии . Vetlab» В Оренбургском филиале ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургии глаза» им. академика С.Н. Федорова» Минздрава России- 08-10.09.2021
Участие в ассоциациях
Член ассоциации офтальмологов Владивостока.
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №3
ул. Светланская, 169/171
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Хирург-офтальмолог
По запросу
