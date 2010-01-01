  1. Главная
Макух Екатерина Романовна
6.0
0

Макух Екатерина Романовна

Хирург, Эндоскопист
Стаж 22 года
Информация о враче
Образование
  • Пермская государственная медицинская академия имени академика Е.А.Вагнера Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Эндоскопия",ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
Консультация взрослых
Эндоскопист
По запросу
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
0 отзывов

