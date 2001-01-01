  1. Главная
Максимова Елена Викторовна
6.6
2

Максимова Елена Викторовна

Гастроэнтеролог
Стаж 22 года
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2001 г. окончания
  • Первичная специализация по терапии и гастроэнтерологии на базе Госпиталя ТОФ, 2002 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Гастроэнтерология", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-гастроэнтеролог, Госпиталь ТОФ, 2001 - 2007 гг.
  • Врач-гастроэнтеролог, ООО "Санаторий Строитель"
  • Врач-гастроэнтеролог, ККЦ "СВМП", 2008 - 2015 гг.
Еще 2
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
2 отзыва

