Максимова Елена Викторовна
6.6
2
Максимова Елена Викторовна
Гастроэнтеролог
Стаж 22 года
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2001 г. окончания
Первичная специализация по терапии и гастроэнтерологии на базе Госпиталя ТОФ, 2002 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Гастроэнтерология", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Врач-гастроэнтеролог, Госпиталь ТОФ, 2001 - 2007 гг.
Врач-гастроэнтеролог, ООО "Санаторий Строитель"
Врач-гастроэнтеролог, ККЦ "СВМП", 2008 - 2015 гг.
Врач-гастроэнтеролог, КГБУЗ "ВП" № 9, с 2014 г. по настоящее время
Врач-гастроэнтеролог, медицинский центр "САНАС", с 2014 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
Первичный приём взрослых
По запросу
