Максимкина Юлия Авановна
6.3
3
Максимкина Юлия Авановна
Стоматолог
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2012 г. окончания
Интернатура по специальности "Стоматолог общей практики", 2013 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология общей практики", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
3 отзыва
Оставить отзыв
