Максимкина Юлия Авановна
6.3
3

Максимкина Юлия Авановна

Стоматолог
Стаж 11 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2012 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Стоматолог общей практики", 2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология общей практики", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
3 отзыва

