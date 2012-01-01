Врачи
Максименко Наталья Николаевна
6.2
0
Максименко Наталья Николаевна
Заместитель главного врача
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2012 г.
Сертификационный цикл "Психиатрия", 2010 г.
Общее усовершенствование "Психиатрия-наркология", 2012 г.
Общее усовершенствование "Психотерапия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
ул. Гоголя, 35
