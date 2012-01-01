  1. Главная
Максименко Наталья Николаевна

Заместитель главного врача
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2012 г.
  • Сертификационный цикл "Психиатрия", 2010 г.
  • Общее усовершенствование "Психиатрия-наркология", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
ул. Гоголя, 35
