Максименко Екатерина Викторовна
6.3
3
Максименко Екатерина Викторовна
Дерматовенеролог
Стаж 14 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Светланская, 113
3 отзыва
