Максименко Екатерина Викторовна
6.3
3

Максименко Екатерина Викторовна

Дерматовенеролог
Стаж 14 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Светланская, 113
3 отзыва

