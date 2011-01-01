Врачи
Макеева Марина Валерьевна
6.3
1
Макеева Марина Валерьевна
Педиатр
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №2
ул. Полярная, 6
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
