  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Макарова Виктория Павловна
Макарова Виктория Павловна
6.9
3

Макарова Виктория Павловна

Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Благовещенское медучилище, Стоматология, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская стоматологическая поликлиника №1
ул. Уборевича, 14
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
3 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи