Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Макарова Светлана Витальевна
6.6
2
Макарова Светлана Витальевна
Терапевт
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело,1996 г. окончания
ВГМУ. Терапия, 1997 г.
Курсы повышения квалификации
ВГМУ, Паллиативная помощь, 2016 г.
ВГМУ, Кардиология, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Пасифик Интернешенл Хоспитал
ул. Запорожская, 77
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Шапкина (Гончар)
Елена Юрьевна
Кардиолог
,
Терапевт
6.0
0
Записаться
Диденко
Наталья Викторовна
Терапевт
5.7
1
Записаться
Валькова
Екатерина Юрьевна
Гастроэнтеролог
,
Терапевт
7.2
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...