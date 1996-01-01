  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Макарова Светлана Витальевна
Макарова Светлана Витальевна
6.6
2

Макарова Светлана Витальевна

Терапевт
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело,1996 г. окончания
  • ВГМУ. Терапия, 1997 г.
Курсы повышения квалификации
  • ВГМУ, Паллиативная помощь, 2016 г.
  • ВГМУ, Кардиология, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Пасифик Интернешенл Хоспитал
ул. Запорожская, 77
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи