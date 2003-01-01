Макарова Ольга Владимировна
Стаж 21 год
Специалист по ведению беременности. Ведение физиологических, сложных беременностей, а также беременностей после протокола ВРТ (эко)
Консультирует и ведет пациенток с беременностью. Помогает по вопросам планирования и подготовки к беременности. Дополнительная специализация: занимается проблемами бесплодия, невынашивания беременности, кардиотокографией плода. Решает вопросы диагностики и лечения различных гинекологических заболеваний и воспалительных процессов малого таза.
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
2500 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
2000 р
Консультация взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
