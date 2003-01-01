Макарова Ольга Владимировна

  1. Главная
7.2
10

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Акушер
Стаж 21 год
Информация о враче
Образование
  • Закончила лечебный факультет ВГМУ в 2003 г. Специализация: Акушерство и гинекология
  • Интернатура по акушерству и гинекологии, 2003-2004 гг.
Курсы повышения квалификации
  • «Антенатальная охрана плода и перинатальная патология» ВГМУ г. Владивосток, 2008 г.
  • «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии» ГОУ ВПО ДВГМУ г. Хабаровск, 2009 г.
  • «Невынашивание беременности» ФГОУ Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова г.Москва, 2010 г.
Участие в ассоциациях
  • Является членом: Российского общества акушеров-гинекологов
Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
2500 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
2000 р
Консультация взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
10 отзывов

