Макарова Любовь Ивановна
6.0
0

Макарова Любовь Ивановна

Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, специальность врач-лечебник, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Курсы по дерматовенерологии, Дорожная больница, г. Хабаровск, 1979 г.
  • Сертификат «Дерматовенерология», ВГМУ, 1998 г.
  • Повышение квалификации "Избранные вопросы дерматовенерологии", 2003 г.
Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
