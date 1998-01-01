Врачи
Владивостока
Макарова Любовь Ивановна
6.0
0
Макарова Любовь Ивановна
Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВМИ, специальность врач-лечебник, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Курсы по дерматовенерологии, Дорожная больница, г. Хабаровск, 1979 г.
Сертификат «Дерматовенерология», ВГМУ, 1998 г.
Повышение квалификации "Избранные вопросы дерматовенерологии", 2003 г.
Повышение квалификации "Избранные вопросы дерматовенерологии", 2009 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
0 отзывов
