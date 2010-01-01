Врачи
Макарова Антонина Сергеевна
5.7
10
Макарова Антонина Сергеевна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Владивосток, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Консультация взрослых
По запросу
10 отзывов
Оставить отзыв
