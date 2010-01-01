  1. Главная
Макарова Антонина Сергеевна
5.7
10

Макарова Антонина Сергеевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Владивосток, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Консультация взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
10 отзывов

