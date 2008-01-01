Врачи
Макарова Ольга Юрьевна
6.3
1
Макарова Ольга Юрьевна
Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Информация о враче
Образование
2008г. - ВГМУ
Адреса и стоимость приёма
Медис
ул. Днепровская, 36
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв
Запись по телефону
