6.0
0

Макаров Сергей Владимирович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 49 лет
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
ПК Стоматолог
пр-т 100-летия Владивостока, 106А
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
