Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Макаров Сергей Владимирович
6.0
0
Макаров Сергей Владимирович
Стоматолог
,
Стоматолог-ортопед
Стаж 49 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
ПК Стоматолог
пр-т 100-летия Владивостока, 106А
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Якушева
Анастасия Алексеевна
Стоматолог-ортопед
6.0
2
Записаться
Петрова
Виктория Вячеславовна
Стоматолог
7.5
5
Записаться
Алимов
Владимир Викторович
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
7.8
6
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...