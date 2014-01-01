Макаров Артем Александрович
Стаж 12 лет
Владение современными методиками препарирования зубов. Прошел авторский курс Рикардо Фоменко.
Индивидуализация подходов: разработка уникальных планов лечения, учитывающих физиологические особенности, возраст и предпочтения каждого пациента. выбор оптимальных методов восстановления утраченных зубов и коррекции дефектов зубных рядов.
Использование современных технологий (3 d диагностика, цифровое планирование протезирования, умение читать клкт, МРТ челюстей, сустава ВНЧС.
Высокое качество протезирования: успешная установка различных видов протезов — коронок, мостовидных конструкций, виниров, съемных и несъемных протезов.
Минимизация осложнений: точное соблюдение протоколов лечения, профилактика воспалительных процессов и аллергий, отсутствие травм тканей ротовой полости пациента.
Развитие профессиональных компетенций: постоянное повышение квалификации путем участия в семинарах, мастер-классах, курсах повышения мастерства и внедрения новых технологий.
Владивосток, ул. Кирова, 45
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
2500 р
