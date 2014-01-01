  1. Главная
Макаров Артем Александрович
6.0
0

Макаров Артем Александрович

Стоматолог-ортопед
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
  • 2013г. Тихоокеанский государственный медицинский университет. Стоматология. Базовое образование
  • 2014г. Стоматология общей практики. Интернатура
Курсы повышения квалификации
  • 2014г. Стоматология ортопедическая. Циклы переподготовки
  • 2017г. «Комплексный подход в современной дентальной имплантологии»
  • 2017г. «Протезирование на имплантатах. Формирование мягких тканей для создания естественного контура десны вокруг коронок на имплантатах»
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Гарант
Владивосток, ул. Кирова, 45
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
2500 р
0 отзывов

