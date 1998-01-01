  1. Главная
Макаркина Наталья Васильевна
Макаркина Наталья Васильевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Акушерство и гинекология", 2015 г.
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Акушер-гинеколог
