Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Макаркина Наталья Васильевна
6.0
0
Макаркина Наталья Васильевна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Акушерство и гинекология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Акушер-гинеколог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Бандур
Наталья Николаевна
Остеопат
,
Психолог
,
Акушер-гинеколог
10
16
Записаться
Григорьева
Людмила Александровна
Акушер-гинеколог
6.0
0
Записаться
Василенко
Елена Михайловна
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
9.3
8
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...