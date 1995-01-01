  1. Главная
Макаренко Светлана Алексеевна
6.0
0

Макаренко Светлана Алексеевна

Педиатр
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1989 г. окончания
  • Интернатура, Детская поликлиника №4, 1989 - 1990 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-педиатр, Детская поликлиника №4, 1990 – 1992 гг.
  • Врач-педиатр, Детская поликлиника №1 г. Петропавловск-Камчатский, 1992 – 1995 гг.
  • Врач-педиатр, Детская поликлиника №14, 1995 - 1999 гг.
Еще 6
Адреса и стоимость приёма
