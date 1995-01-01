Врачи
Макаренко Светлана Алексеевна
Макаренко Светлана Алексеевна
Педиатр
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1989 г. окончания
Интернатура, Детская поликлиника №4, 1989 - 1990 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-педиатр, Детская поликлиника №4, 1990 – 1992 гг.
Врач-педиатр, Детская поликлиника №1 г. Петропавловск-Камчатский, 1992 – 1995 гг.
Врач-педиатр, Детская поликлиника №14, 1995 - 1999 гг.
Врач-педиатр, Детское медобъединение №2, 1999 – 2001 гг.
Врач-педиатр, Детская поликлиника №2, 2002 – 2005 гг.
Врач-педиатр, Детская поликлиника №6, 2005 – 2013 гг.
Врач-педиатр, Зав. педиатрическим отделением, Владивостокская детская поликлиника №2, 2013– 2016 гг.
Врач-педиатр, Детский доктор, 2016 – 2017 гг.
Врач-педиатр, Детская клиника Алёнка, с 2017 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
