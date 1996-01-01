  1. Главная
Макарчук Светлана Геннадьевна
5.9
31

Макарчук Светлана Геннадьевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ВГМУ, «Ультразвуковая диагностика», 2005 г.
  • Сертификат, «Ультразвуковая диагностика», 2015
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Акушер-гинеколог
По запросу
Владивостокский родильный дом №4
ул. Алеутская, 38
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
31 отзыв

