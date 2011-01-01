Врачи
Владивостока
Маилян Галина Николаевна
6.3
1
Маилян Галина Николаевна
Акушер-гинеколог
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Акушерство и гинекология", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 3
