Маилян Галина Николаевна
6.3
1

Маилян Галина Николаевна

Акушер-гинеколог
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Акушерство и гинекология", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 3
1 отзыв

