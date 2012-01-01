  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Махно Марина Сергеевна
Махно Марина Сергеевна
6.0
0

Махно Марина Сергеевна

Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1987 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи