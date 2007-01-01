  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Касаткина (Махно) Евгения Андреевна
Касаткина (Махно) Евгения Андреевна
6.3
1

Касаткина (Махно) Евгения Андреевна

Эндокринолог
Стаж 18 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-эндокринолог, Приморский краевой центр диабета ККБ№2, 2007 - 2013 гг.
  • Врач-эндокринолог, Клиника диабета и эндокринных заболеваний
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Анатомия Доверия
ул. Пушкинская, 40
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи