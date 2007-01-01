Врачи
Касаткина (Махно) Евгения Андреевна
6.3
1
Касаткина (Махно) Евгения Андреевна
Эндокринолог
Стаж 18 лет / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
Курсы повышения квалификации
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Врач-эндокринолог, Приморский краевой центр диабета ККБ№2, 2007 - 2013 гг.
Врач-эндокринолог, Клиника диабета и эндокринных заболеваний
Адреса и стоимость приёма
Анатомия Доверия
ул. Пушкинская, 40
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
1 отзыв
