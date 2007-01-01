Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Махнёва Любовь Анатольевна
6.0
0
Махнёва Любовь Анатольевна
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Стоматологический факультет, 2007 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология терапевтическая", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Богомолова
Елена Юрьевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
,
Зубной врач
6.9
3
Записаться
Идрисова
Наталья Салиевна
Стоматолог
10
14
Записаться
Кремешный
Игорь Владимирович
Стоматолог
,
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-ортодонт
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
7.5
5
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...