Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Магомедова Аминат Магомедовна
6.3
3
Магомедова Аминат Магомедовна
Окулист (офтальмолог)
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Глазной центр
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
3 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Комаха
Марина Владимировна
Окулист (офтальмолог)
6.0
0
Записаться
Шпанко
Дарья Викторовна
Окулист (офтальмолог)
6.0
0
Записаться
Николаенко
Галина Анатольевна
Окулист (офтальмолог)
6.8
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...