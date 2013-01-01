  1. Главная
Мажуга Лидия Васильевна
5.5
4

Кардиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Кардиология", 2013 г.
  • Сертификат "функциональная диагностика", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
4 отзыва

