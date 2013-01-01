Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Мажуга Лидия Васильевна
5.5
4
Мажуга Лидия Васильевна
Кардиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Кардиология", 2013 г.
Сертификат "функциональная диагностика", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
4 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Бандюкова
Наталья Владимировна
Кардиолог
,
Зав. отделением
6.6
2
Записаться
Ким
Полина Владимировна
Кардиолог
6.0
0
Записаться
Дейкун
Анна Александровна
Кардиолог
,
Педиатр
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...