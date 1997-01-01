Мажара Елена Викторовна

  1. Главная
Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж 26 лет
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 1997 г. окончания
  • Проходила клиническую интернатуру в Отделенческой больнице г. Владивостока по хирургии – 1997-1998 гг
Курсы повышения квалификации
  • В 2005 году получила сертификат травматолога-ортопеда
  • В 2010 году обучалась по остеопорозу
  • В 2015 году обучалась, получила сертификат и начала применять в свой практике инновационную методику- метод PRP- терапии- введение плазмы, обогащенной тромбоцитами
Опыт работы
  • С 1998 года- начала работать врачом хирургом в поликлинике №5.
  • С 1999 года- по совместительству работала травматологом в травмпункте №2 г Владивостока.
  • С 2010 года начала свой трудовой стаж в медицинском центре Асклепий.
Адреса и стоимость приёма
Артро Вита-М
ул. 50 лет ВЛКСМ, 26Б
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Травматолог-ортопед
По запросу
