Мажара Елена Викторовна

В 2005 году получила сертификат травматолога-ортопеда

В 2010 году обучалась по остеопорозу

В 2015 году обучалась, получила сертификат и начала применять в свой практике инновационную методику- метод PRP- терапии- введение плазмы, обогащенной тромбоцитами