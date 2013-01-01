Врачи
Магда Людмила Николаевна
6.0
2
Магда Людмила Николаевна
Педиатр
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", ВГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
2 отзыва
Запись по телефону
