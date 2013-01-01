  1. Главная
Магда Людмила Николаевна
6.0
2

Магда Людмила Николаевна

Педиатр
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", ВГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
