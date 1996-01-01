  1. Главная
Маевская Ольга Юрьевна
Маевская Ольга Юрьевна

Профпатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Образование
  • ВГМИ, 1985 г, лечебное дело
  • ВГМИ, Сахалиноблздрав, 1986 г., интернатура терапия
  • ВГМУ, клин.ординатура, 1996, терапия
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2005 г.
  • Сертификат "Профпатология", 2007 г.
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Профпатолог
По запросу
