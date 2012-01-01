  1. Главная
Мачтарева Ольга Руслановна
6.0
0

Мачтарева Ольга Руслановна

Рефлексотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Рефлексотерапия", 2012 г.
  • Сертификат "Неврология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
0 отзывов

