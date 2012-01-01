Врачи
Мачтарева Ольга Руслановна
6.0
0
Мачтарева Ольга Руслановна
Рефлексотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Рефлексотерапия", 2012 г.
Сертификат "Неврология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
