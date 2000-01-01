Врачи
Мачтарева Елена Сергеевна
6.0
0
Мачтарева Елена Сергеевна
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Рефлексотерапия", 2011 г.
Сертификат "Неврология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
0 отзывов
