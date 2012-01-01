  1. Главная
Лютер Татьяна Сергеевна
Лютер Татьяна Сергеевна

Дерматовенеролог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1989 г. окончания
  • Интернатура в Краевом кожно-венерологическом диспансере
  • Клиническая ординатура на кафедре ВГМУ
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Дерматовенерология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
  • Член "Общества дерматовенерологов"
Опыт работы
  • Врач-дерматовенеролог, Краевой кожно-венерологический диспансер, 1991 - 2012 гг.
Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
