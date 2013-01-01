Врачи
Любченко Татьяна Владимировна
Любченко Татьяна Владимировна
Кардиолог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Кардиология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 2
