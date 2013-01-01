  1. Главная
Любавская Ольга Владимировна
Любавская Ольга Владимировна

Врач функциональной диагностики
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Функциональная диагностика", 2013 г.
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
