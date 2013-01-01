Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Лысенко Татьяна Владимировна
6.0
0
Лысенко Татьяна Владимировна
Физиотерапевт
Стаж 42 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Физиотерапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Жукова
Валентина Сергеевна
Физиотерапевт
6.0
0
Записаться
Музыченко
Юлия Сергеевна
Физиотерапевт
,
Главный врач
6.0
0
Записаться
Наумчук
Кристина Алексеевна
Физиотерапевт
,
Акушер-гинеколог
6.6
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...