Лысенко Светлана Юрьевна
6.0
0
Лысенко Светлана Юрьевна
Хирург
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМи, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Детская хирургия"
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №4
ул. Калинина, 51
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
Запись по телефону
