Лысенко Светлана Юрьевна
6.0
0

Лысенко Светлана Юрьевна

Хирург
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМи, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Детская хирургия"
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №4
ул. Калинина, 51
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
0 отзывов

