Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Лысенко Любовь Ивановна
6.3
1
Лысенко Любовь Ивановна
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Владивостокского родильного дома №4
пр-т Острякова, 6
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Каргиева
Наталья Григорьевна
УЗИ-специалист
,
Хирург
,
Анестезиолог-реаниматолог
7.4
5
Записаться
Рафикова
Альфия Канифовна
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
9.3
15
Записаться
Пахолюк
Юрий Павлович
Проктолог (колопроктолог)
,
УЗИ-специалист
,
Хирург
,
Эндоскопист
7.4
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...