Лысенко Любовь Ивановна
6.3
1

Лысенко Любовь Ивановна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  ВГМИ, Лечебное дело, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Владивостокского родильного дома №4
пр-т Острякова, 6
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
1 отзыв

