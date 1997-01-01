Лысанская Алина Владимировна
Стаж 33 года / Врач первой категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Фадеева, 14
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
Остеопат
По запросу
ул. Надибаидзе, 28
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Невролог (невропатолог)
По запросу
Остеопат
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Невролог (невропатолог)
По запросу
Остеопат
По запросу
Загрузка комментариев...