Лысанская Алина Владимировна

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат
Стаж 33 года / Врач первой категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • 1992г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (лечебное дело).
  • 1993г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (терапия). Интернатура
  • 1997г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (неврология). Циклы переподготовки
Курсы повышения квалификации
  • 2016г. Российская медицинская академия последипломного образования (РМАПО) (неврология).
  • 2019г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (мануальная терапия).
Опыт работы
  • Врач-невролог, КГБУЗ "Владивостокская поликлиника" №6
  • Врач-невролог, Медицинский центр "Диамед"
Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
ул. Фадеева, 14
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
Остеопат
По запросу
Анастасия
ул. Надибаидзе, 28
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Невролог (невропатолог)
По запросу
Остеопат
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Невролог (невропатолог)
По запросу
Остеопат
По запросу
7 отзывов

